Москва, 18 декабря, 2024, 09:38 — ИА Регнум. Предполагаемый исполнитель теракта в Москве, в результате которого погибли начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов и его адъютант, действовал за денежное вознаграждение и обещание выехать за границу. Об этом сообщила 18 декабря официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По подозрению в убийстве генерала задержан гражданин Узбекистана 1995 года рождения. На допросе он признался, что заложил бомбу в электросамокат, который оставил у подъезда Кириллова. Действовал злоумышленник по указке украинских спецслужб.

«За совершение этого преступления исполнителю гарантировалось денежное вознаграждение в размере 100 тыс. долларов США и выезд в одну из европейских стран для проживания», — приводит слова Петренко пресс-служба СК.

новость дополняется