Москва, 18 декабря, 2024, 09:33 — ИА Регнум. Сотрудники следственного управления, ФСБ и МВД по подозрению в совершении теракта, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, задержали гражданина Узбекистана. Об этом 18 декабря сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

«Задержанный доставлен к следователю, с ним проводятся следственные действия. В ходе допроса он пояснил, что был завербован украинскими спецслужбами», ― уточнила Петренко.

Подозреваемый рассказал, что он приехал в Москву по заданию украинских спецслужб и получил самодельное взрывное устройство, которое прикрепил на электросамокате, припаркованном у подъезда жилого дома, где проживал Игорь Кириллов.

По его словам, мужчина арендовал автомобиль каршеринга, в котором установил камеру видеонаблюдения, чтобы следить за генералом.

«Съёмка с этой камеры транслировалась организаторам теракта в онлайн режиме в Днепропетровск. После того, как поступил видеосигнал о выходе военнослужащих из подъезда, взрывное устройство было дистанционно приведено им в действие», ― сообщила представитель СК.

Исполнителю за совершение теракта пообещали вознаграждение в размере 100 тыс. долларов США и выезд в одну из европейских стран для проживания.