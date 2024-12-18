Москва, 18 декабря, 2024, 09:44 — ИА Регнум. Исполнителя теракта, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, задержали в деревне Чёрное Балашихинского района Московской области. Об этом 18 декабря заявила представитель МВД РФ Ирина Волк.

ЦОС ФСБ России. Кадр из видео Подозреваемый

«Менее чем за сутки установили личность подозреваемого в совершении террористического акта 17 декабря на Рязанском проспекте. Им оказался иностранный гражданин 1995 года рождения, уроженец Узбекистана», ― написала Волк в Telegram-канале.

Задержанного доставили к следователю, с ним проводятся следственные действия.

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Как сообщало ИА Регнум, сотрудники следственного управления, ФСБ и МВД по подозрению в совершении теракта против Кириллова задержали гражданина Узбекистана. Как уточнила официальный представитель СК Светлана Петренко, задержанный в ходе допроса пояснил, что его завербовали украинские спецслужбы.

По его словам, именно по их заданию мужчина приехал в Москву, получил самодельное взрывное устройство, которое прикрепил на электросамокат, припаркованный у подъезда жилого дома, где проживал Игорь Кириллов. Исполнитель теракта следил за генералом из арендованного автомобиля каршеринга, в котором установил камеру видеонаблюдения. Съёмка с этой камеры транслировалась организаторам теракта в онлайн-режиме в Днепропетровск.

Задержанный признался, что за совершение теракта ему пообещали вознаграждение в размере 100 тыс. долларов и выезд в одну из европейских стран для проживания.

Взрыв бомбы, в результате которого погибли Кириллов и его помощник, прогремел рано утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве. Водитель генерала, ожидавший его в служебной машине, получил контузию и был ранен осколками стекла. Мощность самодельного взрывного устройства превысила 1 кг тротила.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по трём статьям УК РФ — об убийстве, террористическом акте и незаконном обороте оружия и боеприпасов (ст. 105, 205 и 222 УК РФ).

О предполагаемой причастности спецслужб Украины к убийству начальника войск РХБЗ ранее заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв. Агентство Reuters со ссылкой на источник в СБУ также сообщило, что теракт был организован украинской спецслужбой.