Москва, 18 декабря, 2024, 10:17 — ИА Регнум. Задержанный по подозрению в совершении теракта, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, на допросе дал признательные показания. Видео с кадрами допроса 18 декабря опубликовала Федеральная служба безопасности (ФСБ) России.

ЦОС ФСБ России. Кадр из видео Подозреваемый

Подозреваемый признался, что приехал в Москву по заданию украинских спецслужб.

«Я приехал, потом я купил самокат и через несколько месяцев [принимал] вещи для бомбы. Потом подготовил и поставил рядом с домом генерала. И потом, когда он вышел из дома, я нажимал кнопку», ― рассказал задержанный.

Злоумышленник пояснил, что совершил теракт из-за того, что украинские спецслужбы обещали заплатить ему 100 тыс. долларов, а также предоставить паспорт одной из европейских стран.

Как сообщало ИА Регнум, сотрудники следственного управления, ФСБ и МВД по подозрению в совершении теракта против Кириллова задержали гражданина Узбекистана. Как уточнила официальный представитель СК Светлана Петренко, задержанный в ходе допроса пояснил, что его завербовали украинские спецслужбы.

По его словам, он следил за генералом из арендованного автомобиля каршеринга, в котором установил камеру видеонаблюдения. Съёмка с этой камеры транслировалась организаторам теракта в онлайн-режиме в Днепропетровск.

В МВД РФ уточнили, что предполагаемого исполнителя убийства генерал-лейтенанта задержали в деревне Чёрное Балашихинского района Московской области.

Взрыв бомбы, в результате которого погибли Кириллов и его помощник, прогремел рано утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве. Водитель генерала, ожидавший его в служебной машине, получил контузию и был ранен осколками стекла. Мощность самодельного взрывного устройства превысила 1 кг тротила.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по трём статьям УК РФ — об убийстве, террористическом акте и незаконном обороте оружия и боеприпасов (ст. 105, 205 и 222 УК РФ).

В причастности к убийству начальника войск РХБЗ следствие подозревает спецслужбы Украины. Агентство Reuters со ссылкой на источник в СБУ также сообщило, что теракт был организован украинской спецслужбой.