Москва, 19 декабря, 2024, 21:01 — ИА Регнум. ФСБ и спецслужбы Узбекистана устанавливают возможных соучастников убийства начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника. Об этом в четверг, 19 декабря, сообщили в ФСБ.

Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

Спецслужбы Узбекистана оказывают всё возможное содействие в расследовании, сказано в сообщении.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в тесном взаимодействии со спецслужбами Республики Узбекистан проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий по установлению возможных соучастников и иных обстоятельств совершения подрыва самодельного взрывного устройства, в результате которого погибли начальник войск РХБЗ Вооружённых сил Российской Федерации генерал-лейтенант Кириллов Игорь Анатольевич и его помощник майор Поликарпов Илья Владимирович», — отметила пресс-служба.

Ранее 19 декабря президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным решительно осудил теракт против Кириллова и принёс соболезнования в связи с гибелью начальника войск РХБЗ.

Путин ранее отмечал, что у террористов нет ни национальности, ни будущего, их ждёт возмездие и забвение.

Как передавало ИА Регнум, взрыв бомбы, в результате которого погибли Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, прогремел рано утром 17 декабря возле дома на Рязанском проспекте в Москве. Взрывное устройство было заложено в электросамокате, его мощность составила более 1 кг тротила.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва. Расследование ведётся по трём статьям УК РФ: об убийстве, террористическом акте и незаконном обороте оружия и боеприпасов (ст. 105, 205 и 222 УК РФ).

18 декабря сотрудники СК, ФСБ и МВД задержали подозреваемого в совершении теракта против Кириллова. Задержанный признал вину и заявил, что его завербовали украинские спецслужбы. Предполагаемый исполнитель теракта действовал за вознаграждение в $100 тыс. и обещание обеспечить ему выезд в ЕС. 19 декабря Басманный суд Москвы арестовал обвиняемого Ахмаджона Курбонова на два месяца.