Москва, 18 декабря, 2024, 11:41 — ИА Регнум. Заслуженное наказание ждёт сотрудников украинских спецслужб, организовавших теракт в Москве, в результате которого погибли начальник российских войск РХБЗ генерал Игорь Кириллов и его помощник. Об этом заявила 18 декабря пресс-служба ФСБ России.

Евгений Биятов/РИА Новости

О том, что за взрывом на Рязанском проспекте стоят спецслужбы Украины, сообщил на допросе гражданин Узбекистана, задержанный по подозрению в участии в теракте. Он признался, что по заданию этих спецслужб прибыл в Москву, заложил бомбу в электросамокат, оставил его у подъезда Кириллова, а затем транслировал организаторам убийства запись с камеры, установленной в припаркованном у дома автомобиле.

«Сотрудники спецслужб Украины, причастные к организации теракта, будут разысканы и понесут заслуженное наказание», — подчеркнули в ведомстве.

Подозреваемого в установке бомбы сотрудники ФСБ задержали совместно с коллегами из МВД и СК. За совершённые преступления ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Взрывное устройство в тот момент, когда Кириллов вышел из дома, привели в действие организаторы теракта, находившиеся в украинском Днепропетровске. В режиме онлайн они получали данные с видеокамеры в каршеринге, добавили в ФСБ.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель МВД России Ирина Волк уточнила, что подозреваемого гражданина Узбекистана 1995 года рождения задержали в деревне Чёрное в Балашихинском районе Подмосковья. Предположительно, его зовут Ахмад Курбанов.

За совершение теракта исполнителю обещали заплатить 100 тысяч долларов США и обеспечить переезд в одну из европейских стран.

Уголовное дело по факту взрыва, произошедшего утром 17 декабря в ЖК «Среда» на юго-востоке Москвы, расследуется по трём статьям, включая убийство и теракт.