Москва, 18 февраля, 2024, 12:41 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин заслушал первые доклады министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова об освобождении Авдеевки в 4:00 17 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 18 февраля.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Накануне, 17 февраля, в четыре утра министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов лично в Кремле докладывали президенту, что операция в Авдеевке близится к завершению. Уже в 11 утра военачальники снова были на докладе у президента», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что во второй половине дня Шойгу и Герасимов доложили президенту о том, что «операция полностью завершена и наши войска полностью взяли под контроль город».

Как сообщало ИА Регнум ранее, 17 февраля Шойгу доложил президенту, верховному главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину об освобождении Авдеевки и полном взятии города под контроль группировкой войск «Центр».

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Всего в городе от украинских боевиков освободили территорию площадью 31,75 кв. км. Только за последние сутки ВСУ в боях за Авдеевку потеряли более 1500 военнослужащих. Бежать из Авдеевки удалось только отдельным разрозненным формированиям ВСУ. При оставлении позиций боевики бросали вооружение и военную технику.

На территории освобождённого города проводится зачистка. Также российским бойцам предстоит блокировать подразделения ВСУ, которые находятся на Авдеевском коксохимическом комбинате. С освобождением Авдеевки линия фронта отодвинута от Донецка, что обезопасит столицу ДНР от террористических ударов со стороны ВСУ, отметил Шойгу. Наступление войск группировки «Центр» будет продолжаться до полного освобождения ДНР от киевской оккупации.

Верховный главнокомандующий после доклада министра обороны направил генерал-полковнику Андрею Мордвичёву телеграмму со словами благодарности за полное освобождение российскими военными под его командованием Авдеевки.

17 февраля президент США Джо Байден допустил, что Украина может потерять и другие города после оставления Авдеевки, пока Конгресс медлит с выделением дополнительного финансирования для помощи Киеву. Глава Белого дома добавил, что было бы «неэтично» и «абсурдно» отказаться от поддержки Киева, когда у ВСУ заканчиваются снаряды.

В Минобороны России 18 февраля сообщили о несвоевременности выпуска приказа главкома ВСУ Александра Сырского о выходе из Авдеевки. Документ появился спустя сутки после начавшегося бегства ВСУ из города. Официальный представитель российского оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что информация о продвижении ВС РФ не предавалась огласке до полного разгрома сил ВСУ и взятия под контроль Авдеевки.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что освобождённая Авдеевка как «вражеская цитадель» пала и теперь республика будет меньше подвергаться обстрелам боевиков, а российские военные — герои. Они это доказали в очередной раз. По словам Пушилина, Авдеевка — одно из старейших поселений Донбасса — «вернулась домой, в Россию».