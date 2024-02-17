Авдеевка, ДНР, 17 февраля, 2024, 17:00 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России установили российский флаг над администрацией Авдеевки, сообщил 17 февраля военный корреспондент Александр Коц в своём Telegram-канале.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Бойцы 24-й бригады спецназа из Новосибирска совместно с 239-м полком поднимают триколор», — написал он.

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Также 17 февраля военнослужащие ВС РФ установили флаг России на крыше Авдеевского коксохимического завода — крупнейшего предприятия города. Кроме того, сообщалось об установке российских флагов в других важных пунктах на территории Авдеевки, в частности на территории укрепрайона «Зенит», у монумента советским воинам-освободителям в центре города, а также на здании железнодорожного вокзала.

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Как передавало ИА Регнум, вечером 16 февраля в городе, расположенном в 13 км к северу от Донецка, ещё шли бои. Бойцы 3-й штурмовой бригады ВСУ, переброшенной в Авдеевку, заявили, что занимают коксохимический завод на северо-западной окраине города. Позже заместитель комбрига Родион Кудряшов сообщил, что местами бригада полностью окружена.

Утром 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский информировал, что в связи с оперативной обстановкой отдал приказ об оставлении Авдеевки и переходе к обороне. Эту же информацию на Мюнхенской конференции подтвердил глава киевского режима Владимир Зеленский. Он объяснил, что украинским войскам пришлось уйти из Авдеевки из-за отсутствия нужного оружия, ответственность за это лежит не на Киеве.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение, что решение об отводе войск из Авдеевки связано не с желанием Киева сохранить жизни бойцов, а со способностью действовать только за большие деньги и только против мирного населения.