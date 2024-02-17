Москва, 18 февраля, 2024, 00:01 — ИА Регнум. Верховный главнокомандующий ВС России Владимир Путин направил генерал-полковнику Андрею Мордвичеву телеграмму со словами благодарности за полное освобождение российскими военными под его командованием города Авдеевка в Донецкой Народной Республике.

Kremlin.ru Владимир Путин

«За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами войскам, участвовавшим в боях за Авдеевку», — сказано в телеграмме, полный текст который опубликовало Минобороны.

Президент перечислил соединения и воинские части, которые отличились в боях. В их числе 30-я отдельная мотострелковая бригада 2-й армии; 35-я отдельная мотострелковая бригада, 55 отдельная мотострелковая бригада (горная), 74 отдельная мотострелковая бригада 41-й армии; 1-я отдельная мотострелковая бригада, 9-я отдельная мотострелковая бригада, 114-я отдельная мотострелковая бригада, 1454-й мотострелковый полк, 10-й танковый полк 1-го армейского корпуса; 6-й танковый полк, 80-й танковый полк, 239-й танковый полк 90-й танковой дивизии.

«Вечная слава героям, павшим в боях при решении задач специальной военной операции», — написал Владимир Путин.

Как сообщало ИА Регнум, глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вечером 17 февраля доложил Владимиру Путину о полном взятии под контроль группировкой войск «Центр» под командованием Андрея Мордвичева Авдеевки.

Вооружённые силы России установили российский флаг над администрацией Авдеевки.

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Путин после доклада в Кремле Сергея Шойгу о полном освобождении города Авдеевка в ДНР поблагодарил военных и поздравил их с важной победой.