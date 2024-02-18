Вашингтон, 18 февраля, 2024, 11:52 — ИА Регнум. Россия и дальше будет получать преимущество, пока длится конфликт на Украине, написал американский бизнесмен Илон Маск в соцсети X.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Таким образом он прокомментировал пост об освобождении Вооружёнными силами России Авдеевки.

«Чем дольше это будет продолжаться, тем лучше будет для России», — написал Маск.

По его словам, это не «патовая ситуация», это часто употребляемое слово «скоро выветрится из памяти, и появится новый нарратив».

Как ранее сообщало ИА Регнум, российская армия 17 февраля полностью освободила Авдеевку. Министр обороны РФ Сергей Шойгу накануне вечером доложил президенту, верховному главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину о полном взятии города под контроль группировкой войск «Центр».

Глава государства направил генерал-полковнику Андрею Мордвичёву телеграмму со словами благодарности за полное освобождение российскими военными под его командованием Авдеевки.

Вооружённые силы России установили российский флаг над администрацией Авдеевки. Также 17 февраля российские военнослужащие установили флаг России на крыше Авдеевского коксохимического завода — крупнейшего предприятия города.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков 18 февраля рассказал, что главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ об отступлении из Авдеевки спустя сутки после начавшегося неконтролируемого бегства украинских войск из города.