Пушилин: освобождённая Авдеевка вернулась домой, в Россию
Донецк, 18 февраля, 2024, 01:21 — ИА Регнум. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что освобождённая Авдеевка как «вражеская цитадель» пала и теперь республика будет меньше подвергаться обстрелам боевиков, а российские военные — герои. Они это доказали в очередной раз.
По словам Пушилина, Авдеевка — одно из старейших поселений Донбасса — «вернулась домой, в Россию».
«Мужество, героизм, взаимоподдержка говорят, что вражеская цитадель пала. Нам ещё предстоит оценить тот героизм, с которым освобождался город. Наши военнослужащие действительно герои, и в очередной раз это доказали. И стоит ли говорить, что наши города будут обстреливаться меньше», — сказал Пушилин на видео, опубликованном в Telegram-канале.
Глава республики напомнил, что киевский режим долгие годы «превращал Авдеевку в крепость, осознавая важность оккупации» из-за её близости к Донецку. В том числе оттуда обстреливались жилые кварталы Донецка и другие города.
Как пояснил Денис Пушилин, освобождение Авдеевки имеет и «очень важное значение в информационно-политическом плане».
«У многих на Западе сейчас появляется дополнительный аргумент, что сколько ни финансируй украинский режим, он не в состоянии ни наступать, ни тем более победить», — заявил глава ДНР.
Он поблагодарил всех жителей Донбасса, военных, президента РФ Владимира Путина за то, что республика продолжает освобождаться от украинских захватчиков.
Как сообщало ИА Регнум, полное освобождение Авдеевки стало ещё одним переломным моментом в ходе спецоперации. Теперь задача — освободить всю территорию республики. Об этом заявил советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.
Он отметил, что перед российской армией стоят задачи освободить укрепрайоны ВСУ в городах Часов Яр, Курахово, Краматорск, Славянск и Угледар. По его мнению, взятый темп сбавлять нельзя.
Министр обороны Сергей Шойгу вечером 17 февраля доложил Владимиру Путину о полном взятии под контроль группировкой войск «Центр» под командованием Андрея Мордвичёва Авдеевки.
Вооружённые силы России установили российский флаг над администрацией Авдеевки.
После полного освобождения Авдеевки в городе проводятся окончательные мероприятия по зачистке от боевиков, доложил Путину Шойгу.