Донецк, 18 февраля, 2024, 01:21 — ИА Регнум. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что освобождённая Авдеевка как «вражеская цитадель» пала и теперь республика будет меньше подвергаться обстрелам боевиков, а российские военные — герои. Они это доказали в очередной раз.

Официальный сайт Главы ДНР Денис Пушилин

По словам Пушилина, Авдеевка — одно из старейших поселений Донбасса — «вернулась домой, в Россию».

«Мужество, героизм, взаимоподдержка говорят, что вражеская цитадель пала. Нам ещё предстоит оценить тот героизм, с которым освобождался город. Наши военнослужащие действительно герои, и в очередной раз это доказали. И стоит ли говорить, что наши города будут обстреливаться меньше», — сказал Пушилин на видео, опубликованном в Telegram-канале.

Глава республики напомнил, что киевский режим долгие годы «превращал Авдеевку в крепость, осознавая важность оккупации» из-за её близости к Донецку. В том числе оттуда обстреливались жилые кварталы Донецка и другие города.

Как пояснил Денис Пушилин, освобождение Авдеевки имеет и «очень важное значение в информационно-политическом плане».

«У многих на Западе сейчас появляется дополнительный аргумент, что сколько ни финансируй украинский режим, он не в состоянии ни наступать, ни тем более победить», — заявил глава ДНР.

Он поблагодарил всех жителей Донбасса, военных, президента РФ Владимира Путина за то, что республика продолжает освобождаться от украинских захватчиков.

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Как сообщало ИА Регнум, полное освобождение Авдеевки стало ещё одним переломным моментом в ходе спецоперации. Теперь задача — освободить всю территорию республики. Об этом заявил советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

Он отметил, что перед российской армией стоят задачи освободить укрепрайоны ВСУ в городах Часов Яр, Курахово, Краматорск, Славянск и Угледар. По его мнению, взятый темп сбавлять нельзя.

Министр обороны Сергей Шойгу вечером 17 февраля доложил Владимиру Путину о полном взятии под контроль группировкой войск «Центр» под командованием Андрея Мордвичёва Авдеевки.

Вооружённые силы России установили российский флаг над администрацией Авдеевки.

После полного освобождения Авдеевки в городе проводятся окончательные мероприятия по зачистке от боевиков, доложил Путину Шойгу.