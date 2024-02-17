Берлин, 17 февраля, 2024, 17:23 — ИА Регнум. Отступление из Авдеевки станет катастрофой для Украины с далеко идущими последствиями. Об этом написало немецкое издание Stern за несколько часов до официальных сообщений украинского руководства о сдаче города.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Поражение в Авдеевке — это катастрофа для Украины с более далеко идущими последствиями, чем падение Бахмута (Артёмовск). Город меньше, но с 2014 года развивался как крепость. По сравнению с падением Артёмовска россияне сильно нарастили огневую мощь. Киеву не хватает артиллерийских боеприпасов, но россияне также имеют подавляющее превосходство в беспилотниках и тяжёлых планирующих бомбах. Для этого им удаётся практически полностью сжать Авдеевку», — сказано в публикации.

Как отмечает автор статьи, сдача города была неизбежна, так как ВС России продолжали «вдавливать и изолировать южную часть котла» с украинскими войсками, после чего ВСУ были скучены в многоэтажках и на коксохимическом заводе. Десантирование малыми группами, по мнению автора, было невозможно из-за работы российских беспилотников.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский заявил, что в связи с оперативной обстановкой отдал приказ об оставлении Авдеевки.

В свою очередь, глава киевского режима Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности 17 февраля сказал, что отступление якобы вызвано желанием сберечь жизни людей, и косвенно обвинил в нём западные страны, отметив, что у ВСУ нет достаточного количества оружия и боеприпасов.

Киевский режим отвёл войска из Авдеевки не для того, чтобы сохранить жизни бойцам ВСУ, а потому, что Зеленский умеет воевать только за большие деньги и только с мирным населением, заявила 17 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Российские военкоры 16 и 17 февраля сообщили об установлении бойцами ВС РФ флагов России в ключевых пунктах Авдеевки — на территории укрепрайона «Зенит», у монумента советским воинам-освободителям в центре города, на здании железнодорожного вокзала, а также на крыше Авдеевского коксохимического завода, крупнейшего предприятия города.