Москва, 18 февраля, 2024, 02:21 — ИА Регнум. Приказ украинского военного руководства об оставлении Авдеевки в ДНР выпустили по истечении суток после начавшегося бегства ВСУ из города. Об этом сообщил 18 февраля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум Авдеевка

«Приказ главкома ВСУ Александра Сырского об оставлении города был выпущен только спустя сутки после начавшегося неконтролируемого бегства украинских войск из Авдеевки», — заявил он.

Конашенков подчеркнул, что освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, существенно обезопасив его от террористических ударов преступного киевского режима.

Информация о продвижении российских войск не предавалась огласке до полного разгрома сил ВСУ и взятия под контроль Авдеевки, уточнил официальный представитель Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, 17 февраля министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном взятии под контроль группировкой войск «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичёва города Авдеевка.

От украинских националистов освобождена территория площадью 31,75 кв. км. Сейчас идёт окончательная зачистка. Потери ВСУ в ходе боевых действий за Авдеевку в течение суток составили более 1500 человек.

Шойгу уточнил, что лишь часть разрозненных формирований боевиков под непрерывным огнём российских войск смогли сбежать из Авдеевки, бросив военную технику и оружие.

После доклада министра обороны президент России Владимир Путин поздравил российских военнослужащих с такой важной победой, подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что освобождённая Авдеевка как «вражеская цитадель» пала. Теперь республика будет меньше подвергаться обстрелам боевиков, а российские военные — герои, они это в очередной раз доказали, сказал Пушилин. Также освобождение Авдеевки имеет «очень важное значение в информационно-политическом плане».