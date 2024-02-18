Севастополь, 18 февраля, 2024, 12:26 — ИА Регнум. Освобождение Авдеевки, ставшее возможным благодаря безграничному мужеству военнослужащих российской армии, войдёт в учебники истории, заявил 18 февраля губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Мужество наших бойцов безгранично! Я уверен, что в учебниках истории взятию Авдеевки будет посвящена не одна страница. И, конечно, мы узнаем и будем помнить имена тех Героев, которые пали в боях за Авдеевку», — написал Развожаев в своём Telegram-канале.

Губернатор напомнил, что на протяжении более чем девяти лет именно из Авдеевки, которая была превращена ВСУ в один из своих главных форпостов, киевские боевики обстреливали жилые районы Донецка, Горловки, Макеевки и других городов ДНР. Теперь же линия фронта отодвинута от Донецка, отметил Развожаев.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту, верховному главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину об освобождении Авдеевки и полном взятии города под контроль группировкой войск «Центр».

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Всего в городе от украинских боевиков освободили территорию площадью 31,75 кв. км. Только за последние сутки ВСУ в боях за Авдеевку потеряли более 1500 военнослужащих. Бежать из Авдеевки удалось только отдельным разрозненным формированиям ВСУ. При оставлении позиций боевики бросали вооружение и военную технику.

На территории освобождённого города проводится зачистка. Также российским бойцам предстоит блокировать подразделения ВСУ, которые находятся на Авдеевском коксохимическом комбинате. С освобождением Авдеевки линия фронта отодвинута от Донецка, что обезопасит столицу ДНР от террористических ударов со стороны ВСУ, отметил Шойгу. Наступление войск группировки «Центр» будет продолжаться до полного освобождения ДНР от киевской оккупации.

Верховный главнокомандующий после доклада министра обороны направил генерал-полковнику Андрею Мордвичёву телеграмму со словами благодарности за полное освобождение российскими военными под его командованием Авдеевки.