Вашингтон, 18 февраля, 2024, 02:47 — ИА Регнум. Украинская армия взяла на вооружение провальную стратегию 80-летней давности, которую использовала нацистская Германия во Второй мировой войне. ВСУ перешли к «активной обороне», которая для немцев обернулась поражением. Такое мнение высказал американский военный писатель, политолог Майкл Пек в Business Insider.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Автор провёл параллель и констатировал, что после провала долгожданного летнего контрнаступления ВСУ и нехватки боеприпасов, выносливости для отражения непрерывных атак российских военных, украинские командиры говорят о переходе к «активной обороне».

«Они надеются заблокировать продвижение России, одновременно ища возможности нанести контрудар и вернуть себе позиции», — пояснил Пек.

Автор написал, что в 1943 году, когда ход войны повернулся против Третьего рейха, гитлеровцы выбрали «отчаянную стратегию на Восточном фронте». Неимея столько возможностей как у Красной армии, немцы возлагали надежды на мобильную агрессивную оборону, чтобы остановить непрерывную серию советских наступлений.

«Сегодняшняя Украина выбрала стратегию, которая повторяет немецкий подход 80-летней давности. Но если такой подход не смог остановить Красную армию от захвата Берлина в 1945 году, то сможет ли он спасти Украину сегодня?», — задался вопросом эксперт и сам же резюмировал: ВСУ не обладает необходимыми силами для проведения масштабных механизированных наступлений.

Как сообщало ИА Регнум, только за сутки украинские войска лишились в ходе боевых действий за Авдеевку свыше 1,5 тыс. военных, доложил 17 февраля президенту России Владимиру Путину министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

Немецкое издание Stern написало, что отступление из Авдеевки станет катастрофой для Украины с далеко идущими последствиями. Сдача города была неизбежна, так как ВС России продолжали «вдавливать и изолировать южную часть котла» с украинскими войсками, после этого ВСУ были скучены в многоэтажках и на коксохимическом заводе, отметил автор.

Вслед за Авдеевкой Украина может потерять контроль и над другими городами, включая Харьков и Запорожье, заявил 17 февраля бывший депутат Верховной рады Игорь Луценко.