Москва, 17 февраля, 2024, 23:47 — ИА Регнум. Только за сутки украинские войска лишились в ходе боевых действий за Авдеевку в ДНР свыше 1500 военных, доложил 17 февраля президенту России Владимиру Путину министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

Иван Шилов ИА Регнум

«В результате от украинских националистов освобождена территория площадью 31,75 квадратных километров. Потери противника в боях за Авдеевку в течение истекших суток составили более 1500 военнослужащих», — говорится в заявлении Минобороны РФ.

В настоящее время в городе проводятся мероприятия по окончательной зачистке территорий от боевиков, в том числе заблокированных украинских подразделений на Авдеевском коксохимическом заводе, добавил министр.

Как сообщало ИА Регнум, также Сергей Шойгу в своём докладе Владимиру Путину о полном освобождении Авдеевки отметил, что освобождение города отодвинуло линию фронта от Донецка. Взятие Авдеевки под контроль российских войск существенно обезопасило Донецк от террористических ударов боевиков ВСУ, подчеркнул Шойгу.

В США назвали освобождение Авдеевки значительной победой Путина. Это событие знаменует собой поворотный момент в конфликте на глазах у всего мира, заявили журналисты американского телеканала Fox News. Освобождение Авдеевки укрепит моральный дух российской армии в преддверии двухлетней годовщины конфликта и предстоящих президентских выборов в России, отметили в материале.

Немецкое издание Stern написало, что отступление из Авдеевки станет катастрофой для Украины с далеко идущими последствиями. Сдача города была неизбежна, так как ВС России продолжали «вдавливать и изолировать южную часть котла» с украинскими войсками, после этого ВСУ были скучены в многоэтажках и на коксохимическом заводе, отметил автор.