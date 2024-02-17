Только за сутки ВСУ в боях за Авдеевку потеряли 1500 военных
Минобороны РФ: только за сутки ВСУ в боях за Авдеевку потеряли 1500 военных
Москва, 17 февраля, 2024, 23:47 — ИА Регнум. Только за сутки украинские войска лишились в ходе боевых действий за Авдеевку в ДНР свыше 1500 военных, доложил 17 февраля президенту России Владимиру Путину министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
«В результате от украинских националистов освобождена территория площадью 31,75 квадратных километров. Потери противника в боях за Авдеевку в течение истекших суток составили более 1500 военнослужащих», — говорится в заявлении Минобороны РФ.
В настоящее время в городе проводятся мероприятия по окончательной зачистке территорий от боевиков, в том числе заблокированных украинских подразделений на Авдеевском коксохимическом заводе, добавил министр.
Как сообщало ИА Регнум, также Сергей Шойгу в своём докладе Владимиру Путину о полном освобождении Авдеевки отметил, что освобождение города отодвинуло линию фронта от Донецка. Взятие Авдеевки под контроль российских войск существенно обезопасило Донецк от террористических ударов боевиков ВСУ, подчеркнул Шойгу.
В США назвали освобождение Авдеевки значительной победой Путина. Это событие знаменует собой поворотный момент в конфликте на глазах у всего мира, заявили журналисты американского телеканала Fox News. Освобождение Авдеевки укрепит моральный дух российской армии в преддверии двухлетней годовщины конфликта и предстоящих президентских выборов в России, отметили в материале.
Немецкое издание Stern написало, что отступление из Авдеевки станет катастрофой для Украины с далеко идущими последствиями. Сдача города была неизбежна, так как ВС России продолжали «вдавливать и изолировать южную часть котла» с украинскими войсками, после этого ВСУ были скучены в многоэтажках и на коксохимическом заводе, отметил автор.