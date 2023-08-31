Москва, 31 августа, 2023, 08:41 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин 31 августа сообщил об уничтожении беспилотника, летевшего по направлению к Москве. Информацию подтвердили в Минобороны РФ, уточнив, что беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Воскресенского района Московской области.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам столичного градоначальника, предварительно, пострадавших и разрушений нет.

Около 7:00 московского времени аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево задержали десятки рейсов, ещё четыре рейса были отменены. Также в воздушных гаванях вводился режим «Ковёр».

На днях глава офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что союзники Украины дали добро на удары по Крыму. По его словам, количество беспилотников, бьющих по территории России, будет увеличиваться. В минобороны США уточнили: Киев сам решает, как проводить военные операции.

В свою очередь, глава госслужбы специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи) Юрий Щиголь в эфире телеканала «Рада» 29 августа проинформировал, что Украина рассчитывает до конца 2023 года произвести и закупить 200 тысяч дронов для ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, накануне, 30 августа, дроны самолётного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) предприняли попытки совершить террористическую атаку в Брянской, Орловской, Калужской, Рязанской и Московской областях. Самый крупный налёт произошел в Пскове. Там дроны повредили четыре транспортных самолёта Ил-76.

Сразу после этого появились версии о том, что эти БПЛА были запущены с территории Эстонии, так как от Украины до Псковской области около 800 км, в то время как Эстония и Латвия — всего в 50 км. Российские военные эксперты в настоящее время выясняют, откуда именно ВСУ запустили беспилотники для атаки российских территорий, заявил 30 августа на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Версия о том, что дроны, атаковавшие Псков, взлетели с территории Эстонии, едва ли имеет под собой хоть какие-то факты, считает руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. «Налёт был явно срежиссирован очень серьёзно. В нём участвовал целый ряд различных средств воздушного поражения, которые управлялись операторами, получавшими координаты от коллективного Запада. Там было всё сработано очень серьёзно», — пояснял ИА Регнум военный эксперт.

Комментируя удары беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России, пресс-секретарь главы ООН Стефан Дюжаррик заявил 30 августа, что всемирная организация обеспокоена эскалацией конфликта вокруг Украины.

Беспилотные летательные аппараты ВСУ, которые атаковали объекты на территории России, не смогли бы пролететь такое расстояние без информации с западных спутников, подчеркнула официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге 30 августа.