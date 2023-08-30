Псков, 30 августа, 2023, 04:59 — ИА Регнум. Военно-транспортные самолеты Ил-76 загорелись в Пскове, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

Mil.ru Самолёт Ил-76

В ведомстве уточнили, что сигнал о возгорании поступил 29 августа в 23:28 по местному времени (совпадает с московским).

«Двадцать девятого августа в 23:28 поступило сообщение о возгорании воздушных судов военно-транспортной авиации Ил-76 в Пскове», — говорится в сообщении.

Для борьбы с пожаром привлекли 65 человек и 21 единицу техники.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 29 на 30 августа аэропорт Пскова подвергся нападению нескольких беспилотников. Удары отражались российскими военными.

В результате атаки в аэропорту вспыхнул пожар. По некоторым данным, четыре самолёта получили повреждения различной степени. Пожар на территории воздушной гавани был локализован.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников уточнил, что в ходе атаки жертв удалось избежать.