Москва, 31 августа, 2023, 07:59 — ИА Регнум. Российские военные сбили в Воскресенском городском округе на юго-востоке Московской области беспилотник, летевший по направлению к Москве, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сегодня силами ПВО в Воскресенском районе уничтожен беспилотник, летевший по направлению к Москве», — написал глава города.

Он отметил, что в ходе атаки никто не пострадал. Кроме того, удалось избежать повреждений.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 30 августа Минобороны РФ распространило информацию о сбитых двух беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) над Брянской областью и об уничтожении ракеты в небе над Крымом. Их удалось нейтрализовать благодаря работе средств противовоздушной обороны (ПВО) России.

В результате инцидентов никто не пострадал. Осколки сбитой в Крыму ракеты повредили линию электропередачи (ЛЭП).