Москва, 30 августа, 2023, 01:59 — ИА Регнум. Российские военные сбили три украинских беспилотных летательных аппарата в Брянской области, а ещё один дрон уничтожен в небе над Орловской областью, сообщило в своём Telegram-канале Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

В ведомстве отметили, что за попытками нападений стоит Украина.

«Ночью 30 августа пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении министерства.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 28 августа в Брянской области уничтожили два беспилотника, которые пытались атаковать объекты на российской территории. Аппараты были сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО) России.

29 августа администрация Климовского района Брянской области призвала всех жителей этой территории срочно спуститься в укрытия в связи с обстрелом со стороны Украины. Позднее губернатор региона Александр Богомаз написал, российские военные нанесли удар по позициям украинских войск в ответ на атаки по посёлку Климово.