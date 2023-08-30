Москва, 30 августа, 2023, 15:27 — ИА Регнум. Версия о том, что дроны, атаковавшие Псков, взлетели с территории Эстонии, едва ли имеет под собой хоть какие-то факты, считает руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. Об этом он заявил 30 августа корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM

В ночь на 30 августа беспилотники ВСУ ударили по аэропорту в Пскове и повредили четыре транспортных самолёта Ил-76. Сразу после этого появились версии о том, что эти БПЛА были запущены с территории Эстонии, так как от Украины до Псковской области около 800 км, в то время как Эстония и Латвия всего в 50 км.

«Если бы оборонное ведомство Эстонии или её политическое руководство дали отмашку на применение дронов с боевой частью против ядерного государства, то они получили бы по голове от Вашингтона, Лондона и Брюсселя. Потому что такими действиями прибалтийские страны подставят весь альянс под ядерные ракеты России. Я думаю, что никто в Прибалтике не осмелится отдать такой приказ», — сказал Михайлов.

Не верит эксперт и в то, что на территории Эстонии действовали украинские диверсанты или фанатичные русофобские группы.

«Налёт был явно срежиссирован очень серьёзно. В нём участвовал целый ряд различных средств воздушного поражения, которые управлялись операторами, получавшими координаты от коллективного Запада. Там было всё сработано очень серьёзно, — сказал Михайлов. — Но я сомневаюсь, что это количество дронов могло пролететь такое расстояние и нанести ущерб аэродрому. Так что я думаю, что здесь сработала агентура СБУ, действующая на территории России».

По его словам, Украина сама демонстрирует работу своей агентурной сети. И СБУ, и главное управление разведки Украины многократно и публично говорили о том, что в России действуют украинские диверсанты, которые занимаются осуществлением теракттов, порчей инфраструктуры, подрывами и т.д. Мало того, эти же спикеры киевского режима говорили о продолжении финансирования и курировании этих агентурных сетей.

Михайлов полагает, что дроны атаковавшие Псков, взлетели с территории РФ. Военный эксперт обратил внимание, что речь идёт не об ударных военных дронах, которые поднимаются на большие высоты и несут тонны вооружений. В атаке на Псков были задействованы БПЛА, которые могут запускаться со сборной катапульты с крыши любого здания.

«Главное — синхронизация действий нескольких человек и чтобы дроны были хорошего производства. Скорее всего, дроны взлетели с небольшого расстояния — несколько десятков километров от их целей», — подытожил Михайлов.

Ранее военный эксперт Михаил Онуфриенко заявил ИА Регнум, что если украинские беспилотники, бившие по Пскову, взлетели с территории Эстонии, то это можно считать прямым участием страны НАТО в военных действиях. Однако ему кажется более правдоподобной версия о том, что дроны запустили с территории, подконтрольной киевскому режиму.

В результате налета БПЛА на Псков возник пожар, повредивший четыре военно-транспортных самолёта Ил-76. Также ВСУ попытались атаковать беспилотниками и другие регионы России: в Брянской области российские ПВО сбили три дрона, в Рязанской — два, Орловской и Калужской — по одному. Ещё один беспилотник ликвидировали над Рузским районом Московской области.

По данным Росавиации, в настоящее время все объекты воздушного транспорта, обеспечивающие полёты в аэропорту Псков, а также системы организации воздушного движения работают в штатном режиме.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что будут приняты меры, чтобы не допустить в дальнейшем таких ситуаций и заверил, что Россия продолжит СВО, чтобы искоренить террористическую угрозу от Украины.