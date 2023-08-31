В Москве наблюдаются массовые задержки рейсов в аэропортах
Число задержанных рейсов в аэропортах в Москве превысило 50
Москва, 31 августа, 2023, 07:55 — ИА Регнум. По меньшей мере 55 авиарейсов оказались задержаны в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево, свидетельствуют данные на сайте онлайн-сервиса «Яндекс. Расписание.
Иван Шилов ИА REGNUM
Самолёт
Проблемы затронули аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево.
Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 30 августа в московских аэропортах Домодедово и Внуково дважды объявлялся план «Ковёр». Его также ввели по разу в Шереметьево и Жуковском.
Причиной задействования таких мер стали попытки ВСУ атаковать объекты на территории Центрального федерального округа России, в том числе и в Москве. Кроме того, полеты в Домодедово и Внуково попадали под ограничения и 29 августа.