Москва, 31 августа, 2023, 07:55 — ИА Регнум. По меньшей мере 55 авиарейсов оказались задержаны в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево, свидетельствуют данные на сайте онлайн-сервиса «Яндекс. Расписание.

Иван Шилов ИА REGNUM Самолёт

Проблемы затронули аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 30 августа в московских аэропортах Домодедово и Внуково дважды объявлялся план «Ковёр». Его также ввели по разу в Шереметьево и Жуковском.

Причиной задействования таких мер стали попытки ВСУ атаковать объекты на территории Центрального федерального округа России, в том числе и в Москве. Кроме того, полеты в Домодедово и Внуково попадали под ограничения и 29 августа.