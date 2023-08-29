Вашингтон, 29 августа, 2023, 20:09 — ИА Регнум. Киев сам решает, как проводить военные операции. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявили в Пентагоне 29 августа, комментируя слова о поддержке Вашингтоном ударов по Крыму.

Сергей Корсун ИА Регнум

«США ясно давали понять, что Крым — это часть Украины, и Киев будет решать, как, когда и где проводить операции для защиты», — заявили в минобороны США.

Как сообщало ИА Регнум, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что союзники Украины дали добро на удары по Крыму. По его словам, есть консенсус относительно того, чтобы уничтожать всё российское.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя заявление Подоляка, отметил, что сомневаться в достоверности его слов не приходится, и подчеркнул, что «согласие» Запада на удары Украины по Крыму является casus belli и даёт России возможность действовать против всех и каждого в НАТО.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что киевский режим делает всё возможное и невозможное, чтобы как можно глубже втянуть Запад в конфликт с Москвой.