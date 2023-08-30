Москва, 30 августа, 2023, 12:38 — ИА Регнум. Беспилотные летательные аппараты ВСУ, которые атаковали объекты на территории России, не смогли бы пролететь такое расстояние без информации с западных спутников. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

Она подчеркнула, что атаки на объекты в регионах России ещё раз подтверждают террористическую сущность киевского режима.

«Понятно и то, что пролететь такое расстояние без тщательно проработанного с учётом информации именно западных спутников украинские беспилотники просто не смогли бы», — заявила дипломат.

Как передавало ИА Регнум, ночью 30 августа объекты на территории России подверглись серии атак со стороны Украины, при этом наибольший удар пришёлся на аэродром в Пскове, где в результате налёта дронов произошёл пожар, получили повреждения четыре военно-транспортных самолёта Ил-76.

В Брянской области российские силы противовоздушной обороны сбили три дрона, в Рязанской — два, Орловской и Калужской — по одному. Еще один беспилотник уничтожили в небе над Рузским районом Московской области.

Из-за атак дважды за ночь в московских аэропортах Домодедово и Внуково объявлялся план «Ковёр». Он также вводился по одному разу в Шереметьево и Жуковском.

Около Севастополя силы Черноморского флота отражали нападение беспилотников с моря. Минобороны России в свою очередь сообщало об уничтожении в акватории Чёрного моря четырёх быстроходных катеров, на которых находилось до 50 украинских военных.

Захарова ранее заявила, что очередная попытка ВСУ атаковать дронами российские регионы говорит об агонии и об отсутствии перспектив у киевского режима.