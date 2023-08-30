Москва, 30 августа, 2023, 13:03 — ИА Регнум. Российские военные эксперты в настоящее время выясняют, откуда именно киевский режим запустил беспилотники для атаки российских территорий, заявил 30 августа на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он добавил, что будут приняты меры, чтобы не допустить в дальнейшем таких ситуаций. Также представитель Кремля отметил, что Россия продолжит СВО, чтобы искоренить террористическую угрозу от Украины.

Ранее ряд аналитиков и Telegram-каналов задались вопросом о месте запуска дронов, так как от территории Украины до Псковской области порядка 800 км. При этом Эстония и Латвия всего в 50 км.

Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, беспилотники ВСУ, атаковавшие российские объекты, не смогли бы пролететь такое расстояние без информации с западных спутников.

Военный эксперт Михаил Онуфриенко отметил в беседе с корреспондентом ИА Регнум, если украинские беспилотники, атаковавшие Псков, были запущены с территории Эстонии, это можно считать прямым участием страны НАТО в военных действиях.

Кроме того, он согласился с тем, что запуск беспилотников теоретически мог быть осуществлён украинскими диверсионными группами, проникшими как на территорию России, так и Белоруссии. По его мнению, беспилотники могли быть запущены с территории, подконтрольной киевскому режиму, так как «пролететь эти 600-700 км до Пскова тяжело, но можно».

Как передавало ИА Регнум, в ночь с 29 на 30 августа объекты на территории России поверглись серии атак со стороны Украины.

Наибольший удар пришёлся на аэродром в Пскове, где в результате налёта беспилотников произошёл пожар и получили повреждения, по некоторым данным, четыре военно-транспортных самолёта Ил-76. В Брянской области российские силы противовоздушной обороны сбили три дрона, в Рязанской — два, Орловской и Калужской — по одному. Еще один беспилотник уничтожили в небе над Рузским районом Московской области.

Кроме того, около Севастополя силы Черноморского флота отражали нападение беспилотников с моря. Минобороны России в свою очередь сообщало об уничтожении в акватории Чёрного моря четырёх быстроходных катеров, на которых находилось до 50 украинских военных.

Он добавил, что будут приняты меры, чтобы не допустить в дальнейшем таких ситуаций.