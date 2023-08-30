Рязань, 30 августа, 2023, 03:59 — ИА Регнум. Ночью 30 августа украинский беспилотник ликвидировали в Рязанской области, сообщили в Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Рязанской области», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Уточняется, что попытка ВСУ атаковать объекты на территории России была пресечена около 02:30 мск.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 30 августа российские военные сбили три беспилотных летательных аппарата в Брянской области, а ещё один дрон был уничтожен в небе над Орловской областью. В Минобороны РФ отметили, что за попытками нападений стоит Украина.

30 августа около 00:00 мск российские самолёты поразили в Чёрном море четыре военных катера, на которых находились украинские десантные группы. На борту всех уничтоженных морских судов находилось в общей сложности до 50 человек.