Наступивший 553-й день специальной военной операции на Украине (СВО) ознаменован известием о массированной атаке российских регионов украинскими дронами. Ночью 30 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытки совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) самолетного типа в Брянской, Орловской, Калужской, Рязанской и Московской областях.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

Атаку дронов ВСУ боевые расчёты Черноморского флота отразили около центральной бухты Севастополя.

Самый крупный налёт произошел в Пскове: там дронами атакован аэропорт. По данным Главного управления МЧС России по Псковской области, к тушению нескольких военно-транспортных самолетов Ил-76 привлеклали 65 человек и 21 единицу техники. Власти приняли решение отменить все авиарейсы, запланированные на 30 августа, пока не будет выяснен характер возможного повреждения взлетно-посадочной полосы.

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