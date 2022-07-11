Шри-Джаяварденепура-Котте, , 08:33 — REGNUM Посольство Индии в Шри-Ланке выступило с опровержением информации СМИ о том, что Нью-Дели намеревается направить военных в островное государство. Об этом сообщило индийское диппредставительство в Twitter.

Флаг Индии © ИА REGNUM

«Посольство хотело бы категорически опровергнуть спекулятивные сообщения в ряде СМИ и социальных сетей об отправке Индией своих войск в Шри-Ланку. Эти сообщения и подобные взгляды не соответствуют позиции правительства Индии», — говорится в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Шри-Ланки Раджапакса официально уведомил премьер-министра страны Ранила Викрамасингхе о своей готовности уйти в отставку. Глава островного государства покинет свой пост 13 июля. Местонахождение президента Шри-Ланки после его экстренной эвакуации из страны остаётся неизвестным.

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