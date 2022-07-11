Шри-Джаяварденепура-Котте, , 12:09 — REGNUM Действующее правительство Шри Ланки уйдет в отставку только после формирования правительства с участием всех политических партий, говорится 11 июля в заявлении пресс-службы офиса премьер-министра островного государства.

«Кабинет министров уйдет в отставку только после того, как будет достигнута договоренность о всепартийном правительстве», — цитирует заявление интернет-версия газеты Daily Mirror.

Как сообщало ИА REGNUM, многотысячные акции протеста на фоне социально-экономического кризиса в стране, резкого повышения цен на топливо и на продукты питания, прошли в Шри-Ланке. Протестующие захватили резиденцию президента страны, сам глава государства был эвакуирован.

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