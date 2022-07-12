Шри-Джаяварденепура-Котте, , 06:02 — REGNUM Свою кандидатуру на пост президента Шри-Ланки выдвинет лидер ланкийской оппозиции Саджит Премадаса. Об этом политик сообщил телерадиовещательной корпорации «Би-би-си»

Выборы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Соответствующее решение было принято после переговоров партии Samagi Jana Balawegaya (SJB), в которой состоит Премадаса, и союзных с ней политических сил.

Он должен выдвинуться в качестве претендента сразу после ухода в отставку действующего президента Готабаи Раджапаксы. Премадаса участвовал в президентских выборах в 2019 году, но проиграл их нынешнему Раджапаксе.

Как передавало ИА REGNUM, спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абеивардена объявил, что выборы нового главы государства назначены на 20 июля.

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