История вопроса

Капиталистическая экономика характеризуется периодическими кризисами. В 2008 году начался экономический кризис, который некоторые экономисты считают терминальным для индустриальной экономики расширенного воспроизводства. Из-за того, что в последние десятилетия в мире абсолютно доминирует финансовая сфера, кризис принял форму финансового.

Причиной кризиса является достижение мировой экономикой «пределов роста» по долгам, ресурсам и экологии. Проявляется кризис в падении фондоотдачи, то есть в снижении нормы прибыли на вложенный капитал.

Кризис начался с проблем на рынке ипотечного кредитования в США. Он привёл к рецессии в мировой экономике, падению объёмов мировой торговли, беспрецедентному за всю историю трудовой статистики росту безработицы и размыванию так называемого «среднего класса» в развитых странах.

Считается, что кризис 2008 года был преодолён к 2013, по крайней мере, к 2015 году. Однако многие мировые политики признают, что восстановление мировой экономики после кризиса неустойчивое и неравномерное, и его последствия продолжают оказывать негативное влияние на экономический рост.

