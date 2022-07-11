Шри-Джаяварденепура-Котте, , 10:47 — REGNUM Министерство обороны Шри-Ланки не направляло войска для разгона демонстрантов в район Галле Фейс, где расположен палаточный городок протестующих. Об этом 11 июля сообщил портал Adaderana со ссылкой на военное ведомство.

Карта Шри-Ланки Photojournal.jpl.nasa.gov

«Сообщения в соцсетях о том, что большое количество военнослужащих направляется к месту протеста в Галле Фейс, являются ложными», — сказал начальник штаба обороны Шри Ланки генерал Шавендра Силва.

Он сообщил, что в соцсетях было распространено постановочное фейковое видео, которое «было создано кем-то с определенными целями».