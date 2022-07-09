Шри-Джаяварденепура-Котте, 9 июля 2022, 11:49 — REGNUM Экстренное заседание лидеров партий созвал премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викремесингхе в связи с проходящими протестами, сообщил 9 июля его офис.
Следите за развитием событий в трансляции: «Протестующие захватили резиденцию президента Шри-Ланки — трансляция»
Ранее протестующие ворвались в резиденцию президента страны Готабайи Раджапаксы. Активисты ворвались на территорию резиденции, в итоге глава государства был вынужден бежать.
По предварительным данным, не меньше 33 человек пострадали в ходе столкновений с правоохранителями, протесты продолжаются. Причиной недовольства граждан страны стал сильнейший экономический кризис.