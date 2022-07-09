Шри-Джаяварденепура-Котте, , 13:36 — REGNUM Возможно, президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса в данный момент уже покинул свою страну на самолёте. Об этом 9 июля заявил бывший посол островного государства в России Удаянга Виратунга, находящийся в Коломбо.

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса на встрече с бывшим госсекретарем США Майком Помпео (сс) U.S. Department of State

«По моей информации, он (президент Раджапакса) уже покинул страну на самолете», — приводит его слова ТАСС.

Также Виратунга отметил, что президент Шри-Ланки передал письмо о своей отставке доверенным лицам, которые, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, должны огласить его позднее 9 июля.

При этом уточняется, что на данный момент эта информация не подтверждена официально.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что два корабля ВМС Шри-Ланки покинули порт Коломбо с неустановленными лицами на борту.