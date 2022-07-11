Коломбо, Шри-Ланка, , 12:28 — REGNUM Миллионы рупий наличными, оставленные президентом Шри-Ланки Готабаей Раджапаксой, бежавшим из своей резиденции в столице, будут переданы в суд, сообщила полиция в понедельник 11 июля, как передает агентство France-Presse.

Готабая Раджапакса Mr Jorge Cardoso

После штурма президентского дворца протестующие обнаружили 17,85 млн. рупий (около 50 000 долларов) в новых банкнотах, но передали их полиции.

«Наличные деньги были изъяты полицией и будут предъявлены сегодня в суде», — заявил представитель полиции.

Официальные источники сообщили, что в величественном особняке также был оставлен чемодан, полный документов.

Раджапакса бежал через черный ход под охраной военно-морских сил и направился по морю на северо-восток острова, сообщили AFP официальные источники. Его точное местонахождение пока неизвестно, однако он уже заявил спикеру парламента Махинде Абейвардане, что уйдет в отставку 13 июля, дабы обеспечить «мирный переход» власти.

Раджапакса обвиняется в неправильном управлении экономикой до такой степени, что в стране закончилась иностранная валюта для финансирования даже самого необходимого импорта.

Тысячи мужчин и женщин продолжают занимать государственные здания, захваченные в выходные, намереваясь оставаться там до тех пор, пока Раджапакса не уйдет со своего поста.

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