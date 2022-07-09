Шри-Джаяварденепура-Котте, , 15:52 — REGNUM Просьбу об уходе в отставку с занимаемых постов из-за подавляющего требования представителей политических партий страны направит президенту и премьер-министру Шри-Ланки спикер парламента островного государства Махинда Япа Абейвардена. Об этом 9 июля сообщил глава партии «Конгресс мусульман Шри-Ланки» Рауфф Хаким на своей странице в одной из соцсетей.

Полиция Шри-Ланки

«Спикер решил написать президенту и премьер-министру с просьбой уйти в отставку в соответствии с подавляющим требованием», — указал он в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что полицейские Шри-Ланки применили слезоточивый газ против участников массовых протестов в стране.