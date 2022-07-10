Шри-Джаяварденепура-Котте, 10 июля 2022, 10:09 — REGNUM Сотрудники полиции задержали в Коломбо трех человек, связанных с поджогом частной резиденции премьер-министра Шри-Ланки Ранила Викрамасингхе, передает Daily Mirror.
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Первыми задержанными стали жители трех разных районов страны. Один из подозреваемых — 19-летний житель Маунт-Лавинии, второй — 24-летний представитель Кадаваты, третий — 28-летний житель Галла.
Инцидент произошел ночью 9 июля, главы правительства страны в момент атаки в здании не было.