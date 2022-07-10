История вопроса

На Шри-Ланке 9 июля 2022 года тысячи человек вышли на улицы Коломбо с требованием отставки руководства страны. Им удалось прорвать оцепление и проникнуть в резиденцию президента Готабая Раджапаксы.

Акции протеста против ухудшения условий жизни населения начались в апреле 2022 года. Кризис вызван сокращением иностранного туризма из-за пандемии коронавируса, что привело к нехватке валютных резервов. Власти ввели строгую экономию ресурсов и сократили импорт. Внешний долг страны достиг почти 51 млрд долларов.