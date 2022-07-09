Москва, , 17:14 — REGNUM Спецпредставитель президента Шри-Ланки, министр образования страны Сусил Премаджаянта, который должен был прибыть в Москву 10 июля, пока не приедет. Об этом 9 июля глава второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов заявил РИА Новости.

МИД России Nikita Dezhurny

«Визит (спецпредставителя президента Шри-Ланки в Москву) отложен», — сказал дипломат.

Как передавало ИА REGNUM, 9 июля тысячи жителей Шри Ланки с требованием отставки президента страны Готабаи Раджапаксы вышли на улицу Коломбо. Во время беспорядков пострадали десятки человек.