Шри-Джаяварденепура-Котте, , 15:24 — REGNUM Временным президентом Шри-Ланки, согласно конституции, станет спикер парламента островного государства Махинда Япа Абейвардена. Об этом 9 июля сообщил глава партии «Конгресс мусульман Шри-Ланки» Рауфф Хаким на своей странице в одной из соцсетей.

«В резиденции спикера срочное собрание лидеров партии. Несколько других лидеров, в том числе премьер-министр (Ранил Викрамасингхе) … приняли участие через Zoom. Решили просить президента и премьер-министра уйти в отставку. Спикер становится временным президентом в соответствии с конституцией», — написал он в своём сообщении.

Также Хаким уточнил, что лидерам политических партий Шри-Ланки нужно срочно согласовать общее правительство и добавил, что в данный момент продолжается обсуждение этих вопросов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с призывом к гражданам России стараться избегать мест массового скопления людей на Шри-Ланке из-за проходящих в этой стране беспорядков обратилось посольство РФ в островном государстве.