Шри-Джаяварденепура-Котте, , 15:11 — REGNUM С призывом к гражданам России стараться избегать мест массового скопления людей на Шри-Ланке из-за проходящих в этой стране беспорядков обратилось посольство РФ в островном государстве. Об этом 9 июля говорится в сообщении российского диппредставительства на Шри-Ланке в его телеграм-канале.

Шри-Ланка (сс) Sergei Gussev

«На фоне проходящих в Коломбо акций протеста угрозы для безопасности российских туристов, а также Посольства России в Шри-Ланке отсутствуют. Вместе с тем призываем росграждан избегать посещения мест массового скопления людей», — отмечается в сообщении посольства РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее собравшиеся на экстренное заседание лидеры партий Шри-Ланки призвали президента страны Готабайю Раджапаксу подать в отставку.