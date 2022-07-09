Барнаул, , 13:51 — REGNUM Странам БРИКС следовало бы экстренно прийти на помощь Шри-Ланке, терпящий экономическое бедствие и политический кризис, считает глава Сибирского сельсовета Первомайского района Алтайского края Олег Боронин. В своем телеграм-канале 9 июля он пояснил:

Флаг Шри-Ланки

«В Шри-Ланке (остров Цейлон) — народное восстание. Причина — глубокий финансово-экономический, энергетический (топливный) кризис в связи с коллапсом туристической отрасли из-за пандемических международных отграничений. На АЗС практически нет топлива, многие ланкийцы остались без работы и средств к существованию. Народ захватил резиденцию президента. И вот тут такая мысль: а не стоит ли прийти на помощь Шри-Ланке странам БРИКС, прежде всего России, Китаю и Индии?

Причем прийти на помощь экстренно, срочно, прямо сейчас? Организовать поставки топлива, продовольствия, оказать финансовую поддержку. Показать тем самым состоятельность нового центра мировой политики, нового центра силы, причем центра, который не исповедует гегемонизм, не поставит сторону, принимающую помощь, в зависимое положение. Я думаю, что стоит».

Напомним, политический и экономический кризисы достигли своего апогея на Шри-Ланке. Сегодня, 9 июля, протестующие ворвались в президентский дворец, президенту пришлось спасаться бегством. Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию о случившемся.

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