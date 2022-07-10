Шри-Джаяварденепура-Котте, , 08:20 — REGNUM Lanka Indian Oil Company — дочерняя компания IndianOil в Шри-Ланке, является единственной частной нефтяной компанией, которая управляет розничными заправочными станциями в стране, — заявила, что с 10 июля возобновляет поставки топлива на свои заправки.

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Заправочные станции в главном городе острова Тринкомали работают круглосуточно.

9 июля столицу Шри-Ланки охватили многотысячные протесты. Президент страны был эвакуирован и, по сообщениям СМИ, мог покинуть Шри-Ланку на самолете.

Лидеры партий страны в ходе экстренного заседания призвали президента и премьера уйти в отставку.