Шри-Джаяварденепура-Котте, , 20:16 — REGNUM Президент Шри-Ланки Готабайя Раджапаксы уйдет в отставку 13 июля. Об этом сообщил один из новостных порталов со ссылкой на спикера парламента Махинду Япа Абейвардена, который станет временно исполнять обязанности главы государства.

Напомним, жители Шри-Ланки устроили массовые беспорядки из-за проблем в экономике, в том числе связанных с ростом цен на топливо. Протестующие окружили резиденцию президента Готабайи Раджапаксы, заняли дворец, сам глава республики был вынужден бежать.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно местному законодательству временным президентом Шри-Ланки станет спикер парламента островного государства Махинда Япа Абейвардена. Ранее о своей отставке заявил премьер-министр Ранил Викремесингхе.

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