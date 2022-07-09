Москва, , 17:44 — REGNUM Происходящее в Шри-Ланке является внутренним делом. Об этом 9 июля сообщили РИА Новости в МИД России.

Здание МИД РФ Sergey Korovkin 84

«Это внутреннее дело, — сказали в российском внешнеполитическом ведомстве. — Желаем скорейшего восстановления порядка в рамках конституционного процесса».

Как передавало ИА REGNUM, 9 июля на улицу Коломбо вышли тысячи жителей Шри Ланки с требованием отставки президента страны Готабаи Раджапаксы.

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