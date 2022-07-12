Москва, , 14:45 — REGNUM Обострение ситуации в Шри-Ланке может привести к росту цен на чай в России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 июля заявил старший преподаватель кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Иванов.

Чай Couleur

«Шри-Ланка — крупнейший поставщик чая в Россию — на неё приходится 25% всего импорта в 2021 году, — сказал Иванов. — Для справки, на Индию в 2021 году приходилось 22%, Кению — 16%, Китай — 11%. Экспорт чая для Шри-Ланки – крупнейшая статья получения валютной выручки. До наступления кризиса он приносил около 1,3 млрд долларов в год».

По его словам, одной из причин разразившегося в Шри-Ланке кризиса стал запрет правительства на использование удобрений для производства чая.

«Президент Готабая Раджапакса подписал данный запрет, предполагая, что так удастся добиться 100-процентно органического производства продуктов питания. Данный запрет привёл к значительному снижению производства. Его отмена в октябре 2021 года не смогла изменить ситуацию, так как на закупку удобрений уже не было валютных ресурсов, — сказал Иванов. — Россия могла бы направить часть своих экспортных поставок удобрений на Шри-Ланку по бартерной схеме и начать переговоры о начале расчётов в национальных валютах. Это может помочь Шри-Ланке улучшить ситуацию в экономике, а России — расширить географию взаиморасчётов в национальных валютах».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть информация, что президент Шри-Ланки застрял в аэропорте в унизительном противостоянии с сотрудниками иммиграционной службы, что не позволило ему вылететь за границу.

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