Гибель рабочих при ремонте коллектора в Ростовской области — все новости
В Ростовской области восемь рабочих отравились газом в колодце очистных сооружений. По некоторым данным, есть погибшие.
Подробнее: В Ростовской области восемь рабочих отравились газом: есть погибшие
В посёлке Дмитриадовка Неклиновского района работают сотрудники газодымозащитной службы, сообщили ИА REGNUM в главном управлении МЧС России по Ростовской области 21 мая.
Также по теме: На месте трагедии в Ростовской области работает газодымозащитная служба
При ремонте коллектора в Неклиновском районе Ростовской области погибли семь человек. Всего на объекте работали восемь сотрудников аварийной бригады.
Читайте по теме: При ремонте коллектора в Ростовской области погибли семь человек
Прокуратура Ростовской области проводит проверку по факту произошедшего в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве 21 мая.
Также по теме: Ростовский прокурор выехал к месту гибели рабочих в посёлке Дмитриадовка
Данные о погибших рабочих в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области разнятся.
Подробнее: Данные о погибших рабочих в Ростовской области разнятся
Появились новые данные о количестве жертв в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области. Так, по некоторым данным, во время ремонта коллектора погибли восемь человек.
Подробности читайте здесь: В Ростовской области при ремонте коллектора погибли восемь человек
В Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочих на очистных сооружениях в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР 21 мая.
По теме: СКР возбудил дело по факту гибели рабочих в Ростовской области
В администрации Таганрога (Ростовская область) подтвердили гибель четверых рабочих на очистных сооружениях в посёлке Дмитриадовка.
Также по теме: Власти Таганрога подтвердили гибель четверых рабочих
Число рабочих, погибших на очистных сооружениях в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района, выросло до десяти. Об этом сообщают специалисты, работающие на месте трагедии.
Подробнее: В Ростовской области число погибших рабочих выросло до десяти
Трагедия на очистных сооружениях в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района произошла по причине выброса метана. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 21 мая.
Также по теме: В правительстве Ростовской области назвали причину гибели рабочих
На месте трагедии в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области организовано дежурство сотрудников полиции, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД России.
Подробнее: На месте трагедии в Ростовской области организовано дежурство полиции
Десять рабочих погибли и восемь пострадали в результате аварии на очистных сооружениях в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области. Об этом сообщает администрация Таганрога.
Об этом читайте здесь: Десять рабочих погибли и восемь пострадали — мэрия Таганрога
Прокуратура Ростовской области взяла на контроль ход расследования уголовного дела о гибели рабочих в Неклиновском районе, сообщили ИА REGNUM в надзорном ведомстве 21 мая.
Также по теме: Ростовская прокуратура взяла на контроль дело о гибели рабочих
В настоящее время на очистных сооружениях в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области продолжается поиск людей, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России 21 мая.
Также читайте: Поиск рабочих в Ростовской области продолжается
В результате аварии на очистных сооружения в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области десять человек погибли, пятеро госпитализированы. Однако эти данные могут измениться, так как поиск людей продолжается.
Подробнее: В Ростовской области десять человек погибли, пятеро госпитализированы — МЧС
Губернатор Ростовской области Василий Голубев выразил соболезнования родным погибших в Неклиновском районе коммунальщиков.
По теме: Ростовский губернатор выразил соболезнования родным погибших коммунальщиков
В социальных сетях опубликован список погибших на очистных сооружениях в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области. В нём значится десять фамилий.
Читайте также: Опубликован список погибших рабочих в Ростовской области
Следственный комитет России опубликовал кадры с места трагедии, которая произошла утром 21 мая в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области. Оперативное видео размещено на Youtube-канале ведомства.
Подробности в материале: Опубликованы кадры с места трагедии в Ростовской области
Дело о гибели работников таганрогского водоканала передадут в центральный аппарат Следственного комитета РФ.
Читайте также: Дело о гибели коммунальщиков передадут в центральный аппарат СКР
В результате выброса метана на очистных сооружениях в посёлке Дмитриадовка Ростовской области десять человек погибли, восемь пострадавших были госпитализированы. Эти данные привели в региональном управлении МЧС России.
Подробности в материале: Появились новые данные о погибших в Ростовской области коммунальщиков
Губернатор Ростовской области Василий Голубев прибыл в Таганрог, где посетит больницу скорой медицинской помощи, куда были госпитализированы пострадавшие коммунальщики.
Читайте подробнее: Ростовский губернатор навестил пострадавших рабочих в больнице
Следственный комитет опубликовал видео с места ЧП.
Фото с места ЧП. https://www.donland.ru/
В Ростовской области 22 мая объявят днём траура по погибшим коммунальщикам в посёлке Дмитриадовка. Соответствующее решение принял донской губернатор Василий Голубев
Читайте подробнее: В Ростовской области объявят траур по погибшим коммунальщикам
В Неклиновском районе Ростовской области спасители завершили поисковые работы на месте гибели сотрудников водоканала.
Читайте подробнее: В Ростовской области завершили поисковые работы на коллекторе
Двое рабочих, пострадавших во время работ на очистных сооружениях в посёлке Дмитриадовка Ростовской области, находятся в крайне тяжёлом состоянии. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев.
Читайте также: Двое пострадавших коммунальщиков находятся в крайне тяжёлом состоянии
Семьям погибших и пострадавшим в результате ремонта на очистных сооружениях окажут финансовую поддержку.
В Ростовской области 22 мая приспустят флаги в память о погибших в коллекторе рабочих, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора.
Читайте также: В Ростовской области 22 мая приспустят флаги в память о погибших рабочих
В Ростове-на-Дону из-за траура по погибшим сотрудникам водоканала, объявленного 22 мая, перенесли последние звонки.
Подробности в материале: В Ростове-на-Дону из-за траура перенесли последние звонки
По 1 млн рублей получат семьи погибших при ремонте коллектора в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Читайте также: Семьям погибших в Ростовской области рабочих выплатят по 1 млн рублей
Губернатор Ростовской области Василий Голубев навестил пострадавших во время ремонта коллектора рабочих и пожелал им скорейшего выздоровления, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.
Читайте также: Ростовский губернатор пожелал пострадавшим рабочим выздоровления
В Ростовской области начальница станции управления «Водоканала» города Таганрога погибла, пытаясь спасти рабочих. 60-летняя женщина оказалась одной из первых на месте аварийных работ.
Читайте подробнее: Начальница станции водоканала Таганрога погибла, пытаясь спасти рабочих
Даты проведения последних звонков в Ростовской области муниципальные образования примут самостоятельно, сообщили ИА REGNUM в региональном пресс-центре.
Читайте подробнее: Ростовские муниципалитеты самостоятельно выберут даты последнего звона
Инструктажи по охране труда при проведении ремонтных работ на коммунальных объектах проведут в Ростовской области после трагедии в посёлке Дмитриадовка. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.
Подробности в материале: В Ростовской области проведут инструктажи на коммунальных объектах
Число погибших при ремонте очистных сооружений в Ростовской области возросло до 11 человек — один из пострадавших скончался в больнице.
Читайте также: Число жертв аварии на очистных сооружениях под Таганрогом возросло до 11
В Ростовской области скончался ещё один сотрудник таганрогского управления водоканала.
Читайте подробнее: Число погибших в Ростовской области коммунальщиков выросло до 11
Семь человек остаются в больнице после аварии на очистных сооружениях в посёлке Дмитриадовка.
Глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий выразил соболезнования после трагедии на коллекторе в посёлке Дмитриадовка.
Читайте подробнее: Глава Таганрога выразил соболезнования после трагедии на коллекторе
«Смерть людей — это большое горе не только для родных и близких погибших, но и для всего города. Ещё сегодня утром люди уходили на работу, и ничего не предвещало беды», — глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий.
Пострадавшим при ремонте коллектора в посёлке Дмитриадовка и семьям погибших выделена материальная помощь из резервного фонда правительства Ростовской области. Общая сумма составит около 15,9 млн рублей. Соответствующий документ подписал донской губернатор Василий Голубев.
Пострадавшим на коллекторе в посёлке Дмитриадовка Ростовской области коммунальщикам выплатят по 400 тыс. рублей. Это следует из документа, который подписал донской губернатор Василий Голубев.
Читайте также: Пострадавшим на коллекторе в Ростовской области выплатят по 400 тыс. рублей
Директор муниципального унитарного предприятия «Управление «Водоканал» Таганрога Ростовской области Евгений Плетменцев назвал гибель 11 человек на коллекторе в Дмитриадовке несчастным случаем.
Читайте подробнее: Трагедию в Дмитриадовке директор водоканала назвал несчастным случаем
Состояние одного из пострадавших во время аварийных работ на коллекторе в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района остаётся тяжёлым.
Об этом: В реанимации остаётся один пострадавший на коллекторе в Дмитриадовке
В Ростовской области на коммунальных объектах начались комплексные учения, в рамках которых будут отработаны вопросы соблюдения техники безопасности во время аварийных работ.
Об этом: В Ростовской области начались учения на коммунальных объектах
Роструд завершил предварительное расследование гибели 11 и отравления семи работников водоканала Таганрога при исполнении трудовых обязанностей, принято решение о страховых выплатах, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
По итогам предварительного расследования Роструда, трагедия в Ростовской области квалифицирована как несчастный случай на производстве.
«Мы завершили предварительное расследование, в ходе которого установлено, что все погибшие и пострадавшие работники находились при исполнении трудовых обязанностей в момент происшествия. По результатам чего комиссия квалифицировала данный случай как несчастный случай на производстве», — приводит пресс-служба ведомства слова руководителя Михаила Иванкова.