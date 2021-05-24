На очистных сооружениях в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области 21 мая произошла авария. С утра к канализационному колодцу прибыли две бригады коммунальщиков. Они должны были откачать стоки из коллектора. Однако, предположительно, во время ремонтных работ произошла утечка сероводорода, что привело к гибели рабочих. Точное число задействованных рабочих уточняется. Известно о как минимум 10 погибших, пять человек были госпитализированы. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.

Скорая помощь. Иван Шилов ИА REGNUM

16:29 21.05.2021 В Ростовской области восемь рабочих отравились газом в колодце очистных сооружений. По некоторым данным, есть погибшие. Подробнее: В Ростовской области восемь рабочих отравились газом: есть погибшие

16:30 21.05.2021 В посёлке Дмитриадовка Неклиновского района работают сотрудники газодымозащитной службы, сообщили ИА REGNUM в главном управлении МЧС России по Ростовской области 21 мая. Также по теме: На месте трагедии в Ростовской области работает газодымозащитная служба

16:31 21.05.2021 При ремонте коллектора в Неклиновском районе Ростовской области погибли семь человек. Всего на объекте работали восемь сотрудников аварийной бригады. Читайте по теме: При ремонте коллектора в Ростовской области погибли семь человек

16:31 21.05.2021 Прокуратура Ростовской области проводит проверку по факту произошедшего в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве 21 мая. Также по теме: Ростовский прокурор выехал к месту гибели рабочих в посёлке Дмитриадовка

16:32 21.05.2021 Данные о погибших рабочих в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области разнятся. Подробнее: Данные о погибших рабочих в Ростовской области разнятся

16:33 21.05.2021 Появились новые данные о количестве жертв в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области. Так, по некоторым данным, во время ремонта коллектора погибли восемь человек. Подробности читайте здесь: В Ростовской области при ремонте коллектора погибли восемь человек

16:33 21.05.2021 В Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочих на очистных сооружениях в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР 21 мая. По теме: СКР возбудил дело по факту гибели рабочих в Ростовской области

16:34 21.05.2021 В администрации Таганрога (Ростовская область) подтвердили гибель четверых рабочих на очистных сооружениях в посёлке Дмитриадовка. Также по теме: Власти Таганрога подтвердили гибель четверых рабочих

16:35 21.05.2021 Число рабочих, погибших на очистных сооружениях в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района, выросло до десяти. Об этом сообщают специалисты, работающие на месте трагедии. Подробнее: В Ростовской области число погибших рабочих выросло до десяти

16:36 21.05.2021 Трагедия на очистных сооружениях в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района произошла по причине выброса метана. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 21 мая. Также по теме: В правительстве Ростовской области назвали причину гибели рабочих

16:36 21.05.2021 На месте трагедии в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области организовано дежурство сотрудников полиции, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД России. Подробнее: На месте трагедии в Ростовской области организовано дежурство полиции

16:37 21.05.2021 Десять рабочих погибли и восемь пострадали в результате аварии на очистных сооружениях в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области. Об этом сообщает администрация Таганрога. Об этом читайте здесь: Десять рабочих погибли и восемь пострадали — мэрия Таганрога

16:37 21.05.2021 Прокуратура Ростовской области взяла на контроль ход расследования уголовного дела о гибели рабочих в Неклиновском районе, сообщили ИА REGNUM в надзорном ведомстве 21 мая. Также по теме: Ростовская прокуратура взяла на контроль дело о гибели рабочих

16:38 21.05.2021 В настоящее время на очистных сооружениях в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области продолжается поиск людей, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России 21 мая. Также читайте: Поиск рабочих в Ростовской области продолжается

16:39 21.05.2021 В результате аварии на очистных сооружения в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области десять человек погибли, пятеро госпитализированы. Однако эти данные могут измениться, так как поиск людей продолжается. Подробнее: В Ростовской области десять человек погибли, пятеро госпитализированы — МЧС

16:39 21.05.2021 Губернатор Ростовской области Василий Голубев выразил соболезнования родным погибших в Неклиновском районе коммунальщиков. По теме: Ростовский губернатор выразил соболезнования родным погибших коммунальщиков

16:51 21.05.2021 В социальных сетях опубликован список погибших на очистных сооружениях в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области. В нём значится десять фамилий. Читайте также: Опубликован список погибших рабочих в Ростовской области

16:57 21.05.2021 Следственный комитет России опубликовал кадры с места трагедии, которая произошла утром 21 мая в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области. Оперативное видео размещено на Youtube-канале ведомства. Подробности в материале: Опубликованы кадры с места трагедии в Ростовской области

17:10 21.05.2021 Дело о гибели работников таганрогского водоканала передадут в центральный аппарат Следственного комитета РФ. Читайте также: Дело о гибели коммунальщиков передадут в центральный аппарат СКР

17:16 21.05.2021 В результате выброса метана на очистных сооружениях в посёлке Дмитриадовка Ростовской области десять человек погибли, восемь пострадавших были госпитализированы. Эти данные привели в региональном управлении МЧС России. Подробности в материале: Появились новые данные о погибших в Ростовской области коммунальщиков

17:35 21.05.2021 Губернатор Ростовской области Василий Голубев прибыл в Таганрог, где посетит больницу скорой медицинской помощи, куда были госпитализированы пострадавшие коммунальщики. Читайте подробнее: Ростовский губернатор навестил пострадавших рабочих в больнице

17:39 21.05.2021 Следственный комитет опубликовал видео с места ЧП.

18:08 21.05.2021 Фото с места ЧП. https://www.donland.ru/

18:25 21.05.2021 В Ростовской области 22 мая объявят днём траура по погибшим коммунальщикам в посёлке Дмитриадовка. Соответствующее решение принял донской губернатор Василий Голубев Читайте подробнее: В Ростовской области объявят траур по погибшим коммунальщикам

18:36 21.05.2021 В Неклиновском районе Ростовской области спасители завершили поисковые работы на месте гибели сотрудников водоканала. Читайте подробнее: В Ростовской области завершили поисковые работы на коллекторе

18:52 21.05.2021 Двое рабочих, пострадавших во время работ на очистных сооружениях в посёлке Дмитриадовка Ростовской области, находятся в крайне тяжёлом состоянии. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев. Читайте также: Двое пострадавших коммунальщиков находятся в крайне тяжёлом состоянии

19:26 21.05.2021 Семьям погибших и пострадавшим в результате ремонта на очистных сооружениях окажут финансовую поддержку.

20:15 21.05.2021 В Ростовской области 22 мая приспустят флаги в память о погибших в коллекторе рабочих, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора. Читайте также: В Ростовской области 22 мая приспустят флаги в память о погибших рабочих

20:21 21.05.2021 В Ростове-на-Дону из-за траура по погибшим сотрудникам водоканала, объявленного 22 мая, перенесли последние звонки. Подробности в материале: В Ростове-на-Дону из-за траура перенесли последние звонки

20:28 21.05.2021 По 1 млн рублей получат семьи погибших при ремонте коллектора в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Читайте также: Семьям погибших в Ростовской области рабочих выплатят по 1 млн рублей

20:38 21.05.2021 Губернатор Ростовской области Василий Голубев навестил пострадавших во время ремонта коллектора рабочих и пожелал им скорейшего выздоровления, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона. Читайте также: Ростовский губернатор пожелал пострадавшим рабочим выздоровления

21:02 21.05.2021 В Ростовской области начальница станции управления «Водоканала» города Таганрога погибла, пытаясь спасти рабочих. 60-летняя женщина оказалась одной из первых на месте аварийных работ. Читайте подробнее: Начальница станции водоканала Таганрога погибла, пытаясь спасти рабочих

22:21 21.05.2021 Даты проведения последних звонков в Ростовской области муниципальные образования примут самостоятельно, сообщили ИА REGNUM в региональном пресс-центре. Читайте подробнее: Ростовские муниципалитеты самостоятельно выберут даты последнего звона

22:28 21.05.2021 Инструктажи по охране труда при проведении ремонтных работ на коммунальных объектах проведут в Ростовской области после трагедии в посёлке Дмитриадовка. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора. Подробности в материале: В Ростовской области проведут инструктажи на коммунальных объектах

22:52 21.05.2021 Очистные сооружения в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области. rostov.sledcom.ru

08:55 22.05.2021 Число погибших при ремонте очистных сооружений в Ростовской области возросло до 11 человек — один из пострадавших скончался в больнице. Читайте также: Число жертв аварии на очистных сооружениях под Таганрогом возросло до 11

09:30 22.05.2021 В Ростовской области скончался ещё один сотрудник таганрогского управления водоканала. Читайте подробнее: Число погибших в Ростовской области коммунальщиков выросло до 11

10:26 22.05.2021 Семь человек остаются в больнице после аварии на очистных сооружениях в посёлке Дмитриадовка.

11:04 22.05.2021 Глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий выразил соболезнования после трагедии на коллекторе в посёлке Дмитриадовка. Читайте подробнее: Глава Таганрога выразил соболезнования после трагедии на коллекторе

12:14 22.05.2021 «Смерть людей — это большое горе не только для родных и близких погибших, но и для всего города. Ещё сегодня утром люди уходили на работу, и ничего не предвещало беды», — глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий.

00:31 23.05.2021 Пострадавшим при ремонте коллектора в посёлке Дмитриадовка и семьям погибших выделена материальная помощь из резервного фонда правительства Ростовской области. Общая сумма составит около 15,9 млн рублей. Соответствующий документ подписал донской губернатор Василий Голубев.

07:06 24.05.2021 На месте трагедии в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района. Цитата из видео. Источник: rostov.sledcom.ru.

09:22 24.05.2021 Пострадавшим на коллекторе в посёлке Дмитриадовка Ростовской области коммунальщикам выплатят по 400 тыс. рублей. Это следует из документа, который подписал донской губернатор Василий Голубев. Читайте также: Пострадавшим на коллекторе в Ростовской области выплатят по 400 тыс. рублей

10:29 24.05.2021 На месте трагедии в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района. Источник: donland.ru

12:08 24.05.2021 Сотрудники Следственного комитета в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района. Цитата из видео. rostov.sledcom.ru

12:48 24.05.2021 На месте трагедии в посёлке Дмитриадовка. Цитата из видео. Источник: rostov.sledcom.ru

13:37 24.05.2021 Директор муниципального унитарного предприятия «Управление «Водоканал» Таганрога Ростовской области Евгений Плетменцев назвал гибель 11 человек на коллекторе в Дмитриадовке несчастным случаем. Читайте подробнее: Трагедию в Дмитриадовке директор водоканала назвал несчастным случаем

13:38 24.05.2021 Скорая помощь на месте трагедии. Источник: 61.mchs.gov.ru

14:28 24.05.2021 Состояние одного из пострадавших во время аварийных работ на коллекторе в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района остаётся тяжёлым. Об этом: В реанимации остаётся один пострадавший на коллекторе в Дмитриадовке

14:56 24.05.2021 Губернатор Ростовской области Василий Голубев. Источник: kremlin.ru

16:05 24.05.2021 В Ростовской области на коммунальных объектах начались комплексные учения, в рамках которых будут отработаны вопросы соблюдения техники безопасности во время аварийных работ. Об этом: В Ростовской области начались учения на коммунальных объектах

17:27 24.05.2021 Сотрудники Следственного комитета в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района. rostov.sledcom.ru

19:13 24.05.2021 Роструд завершил предварительное расследование гибели 11 и отравления семи работников водоканала Таганрога при исполнении трудовых обязанностей, принято решение о страховых выплатах, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

20:50 24.05.2021 Губернатор Ростовской области Василий Голубев посещает пострадавших в ЧП в Неклиновском районе. donland.ru

22:47 24.05.2021 По итогам предварительного расследования Роструда, трагедия в Ростовской области квалифицирована как несчастный случай на производстве. «Мы завершили предварительное расследование, в ходе которого установлено, что все погибшие и пострадавшие работники находились при исполнении трудовых обязанностей в момент происшествия. По результатам чего комиссия квалифицировала данный случай как несчастный случай на производстве», — приводит пресс-служба ведомства слова руководителя Михаила Иванкова.