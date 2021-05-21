Неклиновский район, Ростовская область, , 21:02 — REGNUM В Ростовской области начальница станции управления «Водоканала» города Таганрога погибла, пытаясь спасти рабочих. 60-летняя женщина оказалась одной из первых на месте аварийных работ.

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Работы по ремонту коллектора проводили две аварийные бригады в составе 16 человек. Как полагают коммунальщики, неопытный сотрудник случайно открыл вентиль, в результате чего произошёл выброс метана, пишет телеграм-канал Don Mash. Находившиеся в колодце люди, вдохнули газ и потеряли сознание.

60-летняя Раиса Г. одной из первых пыталась оказать помощь рабочим, однако колодец начало топить, и метан поднялся вверх. Женщина отравилась газом и погибла.

ИА REGNUM напоминает, что в Неклиновском районе 21 мая погибли десять человек. Восемь человек пострадали.

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