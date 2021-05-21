Ростов-на-Дону, , 22:21 — REGNUM Даты проведения последних звонков в Ростовской области муниципальные образования примут самостоятельно, сообщили ИА REGNUM в региональном пресс-центре.

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«Все торжественные мероприятия «Последний звонок», запланированные на 22 мая, перенесены на ближайшие дни. По датам решение принимают муниципалитеты самостоятельно», — уточнили в пресс-центре.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области 22 мая объявлен день траура по погибшим сотрудникам водоканала.

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