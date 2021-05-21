Таганрог, Ростовская область, , 17:35 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев прибыл в Таганрог, где посетит больницу скорой медицинской помощи, куда были госпитализированы пострадавшие коммунальщики.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев Kremlin.ru

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Напомним, что в результате выброса метана на очистных сооружениях в посёлке Дмитриадовка десять человек погибли, восемь пострадавших были госпитализированы. Поиск сотрудников аварийной бригады продолжается.

ИА REGNUM сообщало, что по факту гибели коммунальщиков возбуждено уголовное дело.

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