Таганрог, Ростовская область, 21 мая 2021, 17:35 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев прибыл в Таганрог, где посетит больницу скорой медицинской помощи, куда были госпитализированы пострадавшие коммунальщики.
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Напомним, что в результате выброса метана на очистных сооружениях в посёлке Дмитриадовка десять человек погибли, восемь пострадавших были госпитализированы. Поиск сотрудников аварийной бригады продолжается.
ИА REGNUM сообщало, что по факту гибели коммунальщиков возбуждено уголовное дело.
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