Ростов-на-Дону, , 08:55 — REGNUM Число погибших при ремонте очистных сооружений в Ростовской области возросло до 11 человек — один из пострадавших скончался в больнице. Об этом сегодня, 22 мая, сообщили в мэрии Таганрога.

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Напомним, что утром 21 мая бригады рабочих прибыли на очистные сооружения в селе Дмитриадовка Ростовской области для их ремонта. По предварительным данным, произошел выброс газа, в результате чего на месте скончались десять человек. Восемь человек были госпитализированы, пятеро из них в тяжелом состоянии были помещены в реанимацию.

Стало известно, что в больнице скончался один из пострадавших, который находился в реанимации. Таким образом, количество погибших увеличилось до 11 человек.

В больнице остаются семь пострадавших, четверо из них — в реанимации, один находится в тяжелом состоянии.